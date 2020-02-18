Organize suç örgütüne operasyonunda 2 tutuklama
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Organize suç örgütüne operasyonunda 2 tutuklama

Bilecik merkezli Eskişehir ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

18.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:57
Organize suç örgütüne operasyonunda 2 tutuklama

merkezli ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.


Geçtiğimiz pazar günü Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Organize Suç Örgütleri'ne yönelik Bilecik merkezli Eskişehir ve Rize illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K. (42), N.T. (40), T.D. (29), A.Z.Y. (22), İ.M. (25) ve M.A. (40), Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği, 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonla ilgili Ş.Ç.'nin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.


6 kişiden 2'si tutuklandı


Yapılan sorunun ardından 6 kişi Bozüyük adliyesinde hakim karşısına çıktı. Şahıslardan T.D.(29) serbest kalırken, A.Z.Y (22), M.A. (40) isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İ.K.(42), İ.M.(25) ve Ş.Ç.(33) isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Öte yandan, operasyonla ilgili Ş.Ç.'nin ise yakalama çalışmaları devam ederken, Bozüyük ilçesinde son bir yıl içerisinde 9 ayrı suça karışan ve şu an cezaevinde bulunan M.K.A isimli şahıs liderliğinde hareket edildiği iddia edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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