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Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda lideri yakalanan organize suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt yöneticisi ile örgüt üyesi 3 şahıs daha yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te geçtiğimiz aylarda lideri yakalanan organize suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt yöneticisi ile örgüt üyesi 3 şahıs daha yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım 2021 tarihinde bir organize suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt lideri F.Y. yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Örgüt liderinin tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genişletilen operasyonla organize suç örgütü yöneticisi olduğu tespit edilen C.A.D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. İki ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 315 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 450 adet aynı seri numaralı sahte 100 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Kasım, 3. Sayfa, Haberler

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