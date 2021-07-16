Organize suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 4 ilde "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" suçlamasıyla gözaltına alınan 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 4 ilde "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" suçlamasıyla gözaltına alınan 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Ali A. isimli şahsın yaptığı "Şirinler" olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, "Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama" gibi suçları işlediklerini tespit etti.

Polis bu tespitlerin ardından Ali A.'nın da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.

Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 39 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı