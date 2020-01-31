: Organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı

31.01.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:00

Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, "kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştıkları belirlenen örgüte yönelik soruşturma kapsamında, mağdur Ö.S'nin otomobilinin önünün kesilerek silah zoruyla kaçırıldığı şikayetinin ardından çalışmayı genişletti.

Ekipler, önceki gün düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlı yakınlarından 6 kişinin, Ö.S'nin, kendilerine yönelik şikayetini geri alması için gasp ve kaçırma olayına karıştığını belirledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ö, A.R.A, F.A. ve S.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.K. ile C.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şikayetçi Ö.S'nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Perşembe günü tutuklanan suçluların yakınları beni tehdit etti. Gece otomobilimin önünü kesip zorla kaçırdılar. Tabanca zoruyla zanlılara ait bir otomobile bindirildim. Ardından bir bağ evine götürüldüm. Burada benden şikayetimden vazgeçmemi istediler. Daha sonra salıverdiler."

Öte yandan 4 zanlının suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Önceki gün suç örgütüne yönelik çalışmada, R.D'nin kaçırılarak 3 gün bir evde kelepçeli şekilde zorla tutulduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 2'si kadın 7 kişiyi yakalamış, R.D. de kurtarılmıştı.

Şüpheliler Barış D, Abdullah K, Deniz D, Cemil C, Ersin E, Hatice Ö. ve Taylan Y, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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