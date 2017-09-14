Organize Suç Örgütü Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan O.K, O.S, Ş.B, A.B, İ.B, G.D, G.B, E.B. ve N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan G.B. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Şüphelilerden G.D. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 zanlı tutuklandı.



Tutuklanan zanlılar sağlık raporu için getirildiği hastanede basın mensuplarına tepki gösterdi.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.