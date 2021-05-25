Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı
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Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde Organize Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda adli makamlara intikal ettirilen kişilerden 7'si tutuklanırken, 6 şüpheli şahsa adli kontrol kararı çıktı.

Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde Organize Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda adli makamlara intikal ettirilen kişilerden 7'si tutuklanırken, 6 şüpheli şahsa adli kontrol kararı çıktı. 8 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince 21 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahıslar adli makamlara intikal ettirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 21 Şüpheli şahsa "TCK 220 Md. Suç İşlemek İçin Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, 6136 SKM, Tefecilik ve Çek Tahsilatı" suçlarından adli işlem yapılırken adli makamlara intikal ettirilen şüphelilerden 7 şahıs tutuklandı. 6 şüpheli şahsa Adli Kontrol Kararı verilirken 8 şüpheli şahsın da savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı
Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı
Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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