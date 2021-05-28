Organize suç örgütü liderinin adamlarına Çanakkale'de operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çanakkale'de lüks bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Çanakkale'de lüks bir villaya gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Organize suç örgütü liderinin kaçak durumda olan adamları Abdullah S., Ulaş B. ve Ümit G. isimli şahıslar yakalanarak İstanbul'a getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı