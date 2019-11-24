Organize suç örğütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gizlendiği villada yakalandı.
Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ayvaz Korkmaz, kızı ve adamı, poliste sorguya alındı. Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve "tasarlayarak adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi. Ayvaz Korkmaz ve M.A.'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- İstanbul