Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
24.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:07
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.
- İstanbul
Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, Çağlayan'daki İstanbul Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA