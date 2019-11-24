Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu
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Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu

ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

24.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:07
Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz cezaevine konuldu
ORGANİZE suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece kesinleşmiş cezası yüzüne okunarak cezaevine götürüldü.

Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayvaz Korkmaz, 'daki Asliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemece, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası yüzüne okunan Ayvaz Korkmaz, ardından cezaevine konuldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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