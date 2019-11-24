24.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:36

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul polisi, 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ı dün gece düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Büyükçekmece'de saklandığı villada beraberindeki 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Korkmaz, geceyi emniyette geçirdi.

Korkmaz emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA