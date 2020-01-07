Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen 12 şüpheli salıverildi
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Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen 12 şüpheli salıverildi

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

07.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:47
Organize suç örgütü kurduğu iddia edilen 12 şüpheli salıverildi

'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.


Yapılan operasyonda 85 bin Türk lirası, 68 adet toplam değeri 1 milyon 683 bin Türk lirası olan senet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri, 2 pompalı tüfek, 8 adet bıçak, 7 adet tefecilik notu olarak kullanıldığı düşünülen ajanda, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda protokol, araç satış sözleşmeleri ile imzalı sözleşmeler ve ayrıca 300 adet boş senet ele geçirilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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