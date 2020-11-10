Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

10.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:38
Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla organize suç örgütü çökertildi.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı organize suç örgütüne şafak baskını düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda polis Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. H.Ç. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 3 ilde 11 şüpheli gözaltına alınırken Emniyet tarafından paylaşılan operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Gözaltına alınan 11 kişi hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile yağma, tehdit, hakaret ve 6136 SKM suçlarından işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi
Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Esnaf droneli denetimi film gibi izledi
Esnaf droneli denetimi film gibi izledi
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
'Oltalama' yöntemi ile vatandaşları dolandıran çete polisin operasyonu ile çökertildi: 29 gözaltı
Ankara'da tefeci çetesi çökertildi
Ankara'da tefeci çetesi çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Burak Özçivit Yasemin Allen
Spor Samatta Arda Turan Ali Şansalan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:41:18. #1.15#
title