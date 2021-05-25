Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest
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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan Fethiye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 23 Mayıs'ta, Sedat Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'nde kiraladığı villada kaldığını belirlemiş, Atilla Peker ile koruması olduğu belirtilen Yunus O'yu gözaltına almıştı.

Atilla Peker'in aracında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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