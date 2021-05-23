Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)
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Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)

Anadolu Ajansı / Gamze Rahimoğlu - Haberler | Güncel

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Rahimoğlu

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