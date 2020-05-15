Organize suç örgütlerine "hijyen" operasyonu: Hanımağa da gözaltına alındı
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Organize suç örgütlerine "hijyen" operasyonu: Hanımağa da gözaltına alındı

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Organize suç örgütlerine
15.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:06

Son dönemde özellikle organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A. da yer alıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. 13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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