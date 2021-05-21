Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
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Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti

Organize suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri 347 çeteyi çökertti
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 307'si yerel, 14'ü bölgesel ve 41'i ulusal düzeyde 362 operasyonda 347 çete çökertildi.

Güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 307'si yerel, 14'ü bölgesel ve 41'i ulusal düzeyde 362 operasyonda 347 çete çökertildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçleri terör ve uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana emniyet ve jandarma ekiplerince İstanbul, Ankara, Adana başta olmak üzere, yurt genelinde başarılı ve sıkı takip sonucu düzenlenen 307 operasyonla 304 yerel organize suç örgütü bertaraf edildi.

Polis ve jandarma tarafından bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Ordu, Samsun'da yasa dışı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 bölgesel suç örgütüne yönelik 14 operasyon gerçekleştirildi.

Güvenlik güçlerince Van, Diyarbakır, Trabzon, Ordu, Samsun, Adana, Kırıkkale, Konya, Ankara, Antalya, Düzce, Bolu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, İzmir, Aydın ve Muğla'da 30 ulusal organize suç örgütü 41 operasyonla çökertildi.

Bu operasyonlarda çok miktarda para, döviz, altın, mücevher, ziynet eşyası, tapu, silah, lüks otomobil ve teknolojik malzemeler ele geçirildi.

Yabancı uyruklu suç örgütü elebaşı ve üyeleri sınır dışı edildi

Organize suç örgütlerine nefes aldırmayan güvenlik güçleri, başarılı operasyonları ile yurt dışından Türkiye'ye gelerek yasa dışı faaliyet yürüten yabancı uyruklu suç örgütü elebaşları ve üyelerinin de sınır dışı edilmesini sağladı.

Bu kapsamda, suç örgütü elebaşları Sırbistan uyruklu Jovan Vukotic, Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov, Bulgaristan uyruklu Dimitar Zhelyazkov ve Gürcistan uyruklu Minida Lavasogli sınır dışı edildi.

Suç örgütü üyesi Azerbaycan uyruklu Jamal Hasanov ile Ukrayna uyruklu suç örgütü üyesi ve çeşitli suçlardan ulusal seviyede aranan Mykhailo Zotov da ülkelerine gönderildi.

"Sahil Rüzgarı" operasyonu başlatıldı

Öte yandan, operasyonlarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri, bugün de sahil şeridindeki 8 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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