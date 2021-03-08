Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
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Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon

08.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:53

Son dakika haberler... Organize suç çetesine operasyonBURSA'da, gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek, hurdaya ayrılan deniz taşıtlarına ait ruhsatlara yeni yapılan balıkçı teknelerini kaydettiren çeteye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Organize suç çetesine operasyon

BURSA'da, gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek, hurdaya ayrılan deniz taşıtlarına ait ruhsatlara yeni yapılan balıkçı teknelerini kaydettiren çeteye yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, torba şeklindeki ağ yardımıyla dip balıklarını avladığını fark etti. Ekipler, adı açıklanmayan kişinin evraklarını kontrol ettiğinde de usulsüzlük ile karşılaştı. Başlatılan araştırmalar sonunda ise, vergi ve harç ödememek için liman başkanlıklarında görevli bazı gemi kontrol memurlarına rüşvet vererek, eski deniz taşıtlarına ait ruhsatlara yeni yapılan teknelerin kaydedildiği saptandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Gemlik ve Yalova Liman Başkanlıkları'ndaki bazı gemi kontrol memurlarıyla yakın temasta olan, rüşvet karşılığında usulsüz işlemleri hızlandırarak onaylatan, böylelikle tekne sahiplerinin ödemeleri gereken vergi ve harçların ödenmemesini sağlayan çetenin izi bulundu. Ruhsatlarda, daha az vergi ödemek için tekneleri mevcut uzunluklarından daha kısa gösterdiği saptanan şüphelilerin, eskiyen tekne motorlarını, hurdaya ayrılan veya hacizli otomobil ya da kamyonlardan söktükleri motorlarla değiştirdiği belirlendi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'deki 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 4'ü liman başkanlıklarında görevli memur olmak üzere 51 kişiyi gözaltına aldı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 37 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç çetesine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen Ö.K.'nin ise denetime çıkan Sahil Güvenlik ekiplerini takip edip, çete üyelerine istihbarat sağladığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 adet sim kart ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon
Son dakika: BURSA Organize suç çetesine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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