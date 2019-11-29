ORGANİZE ŞUBE POLİSLERİNİN YASADIŞI DİNLEME DAVASINDA 2 TAHLİYE

29.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:52

TAKİPSİZLİKLE sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, "kurgulanmış soruşturmalar" kapsamında polis , mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri ve emniyetteki verileri sildikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 8'i firari, 13'ü tutuklu, 44 sanığın yargılandığı davada, iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı, Ahmet Kalender, Metin Güneş, Ahmet Üzümcü, Ramazan Haktan Helvacı, Ayhan Arıkanoğlu, Ali Kavlak, Polat Kongur ve Said Gök katıldı. Sanıklar Yunus Memişbey, Şenol Demir ve Mustafa Yıldız ise bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Said Gök ve Mustafa Yıldız'ın savunmasının alınmış olması, delillerin sanık yönünden toplanması, sanıkların delillere ulaşma, karartma, değiştirme şüphesinin ortadan kalkmış olması, suç vasfının değişme ihtimali ile sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, adli kontrol ile tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola giderek imza atma şartı getirildi.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mehmet Akif Sakarya, Mesut Aydın, Ahmet Davulcu, Muhammet Alperen Özkan, Ahmet Kahraman, Muhammed Said Varlıoğlu ve Kamil Çetiner hakkında yakalama kararının infazının beklenilmesine de hükmeden heyet, duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonda 16-17-18-19 ve 20 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, eski ağır ceza hakimi Nurettin Turan ile Esat Burak Uzundere "mağdur", aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç'in de bulunduğu 13 kişi "müşteki" olarak yer alıyor. FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi sanıkların, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı içerisinde yasa dışı örgütlenme oluşturup suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri ileri sürülüyor. Sanıkların, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, bazı istihbaratta görevli polisler ile eski Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurettin Turan'ın telefonlarının dinlenilmesi veya teşebbüs edilmesi, emniyetteki veri tabanının silinmesi, sunucuların değiştirilmesi, "www.medyagundem.com" internet haber sitesinin yöneticilerinin dinlenilmesinin de aralarında olduğu eylemleri iddianamede sıralanıyor.Firari sanık örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ve eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 44 sanığın, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Sanık Fetullah Gülen'in ayrıca "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, Gülen ile Ardıç, Çakallı ve Kalender, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", diğer sanıklar ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor. Terör örgütü elebaşı Gülen hakkında ayrıca çeşitli suçlardan toplam 57 yıl 3 aydan 104 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklardan Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender için "Suç uydurma, iftira, görevi kötüye kullanma, yasaklanan bilgileri açıklama, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel hayatın gizliliğini ihlal, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali, bilişim sistemine girme ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından, toplam 50 yıl 6 aydan 146 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, sanık Mahir Çakallı'nın da benzer suçlardan 65 yıldan 165 yıla kadar hapse mahkum olması talep ediliyor. İddianamede, diğer 41 sanığın ise benzer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul