Organize Sanayii Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
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Organize Sanayii Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Organize Sanayii Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında, Amasya Organize Sanayi Bölgemizin sorunları ve projeleri hakkında gerçekleştirilen Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında, Amasya Organize Sanayi Bölgemizin sorunları ve projeleri hakkında gerçekleştirilen Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Organize Sanayii Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı - Haberler
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