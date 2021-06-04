Organize Sanayii Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında, Amasya Organize Sanayi Bölgemizin sorunları ve projeleri hakkında gerçekleştirilen Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.
Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında, Amasya Organize Sanayi Bölgemizin sorunları ve projeleri hakkında gerçekleştirilen Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısına katıldı.
Kaynak: Habermetre