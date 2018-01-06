Organize Sanayide Kadın Damgası

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan 4 bin 634 kişiden bin 663 kişinin kadın olması farkındalık oluşturdu.



Arsin OSB'de üretim yapan Gıda, tekstil, mobilya ve iletişimde bayanların tercih edilmesi kalitenin de önemli ölçüde artmasını sağladı. Arsin OSB'de çalışanların yaklaşık yüzde 40'ı bayanlardan oluşuyor. En çok bayanın çalıştığı ise fındık sektörü oldu. İtalyan firması Ferrore'de çalışanların yüzde 70'i bayanlardan oluşuyor.



Arsin OSB'de istihdam edilen kişi sayısının giderek arttığını belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Kadınların sanayide üretken olmaları ve titiz çalışmaları nedeniyle işverenler tarafından özellikle tercih edildiğini gözlüyoruz. Önümüzdeki yıl istihdam edilen kadın sayısı daha da artacak. Eğitilmiş kadınların üretime katkı sağlaması daha kolay oluyor. Tekstil, Gıda, Mobilya ve iletişim gibi alanlarda çalışacak elemanlara yine ihtiyaç var. Her meslek bir eğitim istiyor" dedi.



OSB Başkanı Erkut Çelebi, üreten kadınların verimliliğini artırmak için akıllarının geride kalmaması gerektiğini belirterek "Özellikle çocuklu kadın çalışanlar için burada kreş ihtiyacını zorunlu kıldı. Gelecek yıl bu sorunu çözeceğiz" diye konuştu. - TRABZON