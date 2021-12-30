Organize sanayide arsa tahsisi için talepler toplanıyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi için talep toplandığını söyledi.

Vali Soytürk, Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapılan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden arsa tahsisi için talepler toplanmaya devam edildiğini ifade etti.

Yatırımcıları OSB'ye yatırım yapmaya davet eden OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Recep Soytürk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " 1302 hektar alan üzerine kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etapta 950 hektarlık kısmının imar planı tamamlanarak arsa tahsisine hazır hale getirildi. OSB Alanında; 20.000-30.000 metrekare büyüklüğünde 2 adet, 30.001-40.000 metrekare büyüklüğünde 4 adet, 40.001 50.000 metrekare büyüklüğünde 49 adet, 50.001-100.000 metrekare büyüklüğünde 33 adet, 100.001 metrekareden daha büyük 10 adet olmak üzere toplam 98 adet sanayi parseli üretildiğini ifade ederek, geriye kalan 350 hektarlık 2.Etap kısım ise yatırımcılardan gelecek talebe göre parsellenecektir" dedi.

6.Bölge desteklerinden faydalanan ve cazibe merkezleri içerisinde yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılar için önemli teşvik unsurlarını bünyesinde barındırdığını kaydeden Vali Soytürk, 10 Ocak 2022 tarihine kadar arsa talep başvurularının toplanmasına devam edileceğini arsa talep başvurularının toplanmasından sonra tüm talepler incelemeye alınarak uygun görülen yatırım taleplerine arsa tahsisi yapılacağını sözlerini ekledi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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