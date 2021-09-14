ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK - Haberler
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Oranize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında Organize Sanayi Bölgesine ilk müdahale hastanesi ve semt polikliniği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Oranize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında Organize Sanayi Bölgesine ilk müdahale hastanesi ve semt polikliniği yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokol imzalanması için düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki ve sanayiciler katıldı. Proje kapsamında 240 bin işçinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelebilecek iş kazaları ve yaralanmalar sonucu işçiye ilk müdahalenin yapılması ve acil müdahale konusunda zaman kazanılması hedefleniyor. Ayrıca tüm hastalara da acil, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak, kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti vermek amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, sağlık anlamında organizedeki bu ihtiyacın karşılanmasının çalışan işçiler için çok önemli olduğunu söyledi. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin acil durumlarda zaman anlamında hayat kurtarıcı nitelikte olacağını belirten Vali Gül,"Organize Sanayi Bölgesi kentin her döneminde çok faydalı işler yaptı. Ama özellikle bu son dönemde birçok sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar başlatıldı. Organizede çalışan annelerimiz için kreş ihtiyacı vardı. Onların yapımı da devam ediyor. Sanayicinin ulaşımı kolay olması gerekiyor. Bu konuda da gerekli çalışmalar da yapılıyor. Bu konular bir yana en önemli konu sağlık konusu. Burada iki konu ile ilgili protokol yapıyoruz. Bir tanesi poliklinik hastalarına hizmet verecek bir sağlık merkezi olacak. İkincisi ise gönül ister ki iş kazaları hiç olmasın ama böyle durumlarda travma başta olmak üzere ilk müdahale anlamında hastaneye ihtiyaç var. Onun da yeri tahsis edilince yapılacak. Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından da işletilecek. Her ikisi de hem zaman anlamında hem de sağlık hizmeti anlamında organizeye çok önemli katkılar sunacak"dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sağlık anlamında belediye olarak yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini Gaziantep sanayisindeki gücü sağlık ile bir kat daha güçlendirmek istediklerini söyledi. İşçi sağlığının en büyük güç olduğunu aktaran Şahin," İşçi sağlığı ve iş güvenliği bizim en büyük gücümüz. 240 bin işçi bulunan yerde aileleri ile hesaplandığında biz bir işçi şehriyiz. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla işçilerimiz huzurluysa mutluysa gelecek ile kaygısı yok ise ve en önemlisi sağlıklı ise bu şehir de sağlıklıdır. O yüzden çok acil durumlarda bir iş kazası olduğunda veya bir işçi rahatsızlandığında en kısa sürede ona müdahale etmek gerekiyor. Hem işçimizin sağlığı hem de iş verimliliği açısından bu durumu önemsiyoruz. Organize içerisinde böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük ve elimizden geleni yapmak istedik. Yapacağımız bu çalışma ile işçimizin sağlığını koruyan verimliliği arttıran sağlık şehri kentimizin alt yapısını güçlendirecek çalışmayı hayata geçirmek için ilk adımı atıyoruz. Bu modeli tüm Türkiye'ye örnek olarak hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 'İLK MÜDAHALE HASTANESİ' YAPILACAK
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