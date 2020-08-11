Organize sanayi bölgesinde dökülen sülfürik asidi KBRN ekibi temizledi Adana Hacı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB), plastik kazanların taşınması esnasında dökülen sülfürik asit, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince temizlendi.

Adana Hacı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB), plastik kazanların taşınması esnasında dökülen sülfürik asit, AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekiplerince temizlendi.

Alınan bilgiye göre, AOSB'de daha önce akü imalathanesi olarak kullanılan iş yerinin önündeki 2 plastik kazan tanışma esnasında delindi.

Kazanların içerisindeki sülfürik asidin döküldüğü ve dumanların yükseldiği bölgeden çevreye kötü koku da yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KBRN ekibi sevk edildi.

KBRN ekipleri, çevrede gerekli önlemi alarak dökülen sülfürik asidi temizledi.

Kaynak: AA