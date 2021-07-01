Organize Sanayi Bölgesi yolunda sona doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan geçiş yolunda son aşamaya gelen yenileme ve genişletme çalışmalarını inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan geçiş yolunda son aşamaya gelen yenileme ve genişletme çalışmalarını inceledi.

Yol çalışmasının son aşamaya geldiğini yakında hizmete açılarak sanayi bölgesindeki trafiği rahatlatacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan geçiş yolundaki yenileme ve genişletme çalışmalarımızın son aşamasındayız. Çok güzel nitelikli bir yol haline geldi. Alt yapı çalışmaları şuanda bitmek üzere. Bir hafta içinde yolu ulaşıma açacağız. Sanayicileri için önemli bir hattı burası. Dar boğaz şeklindeydi. Biz yaptığımız çalışmalarla yeni geniş bir yol yaptık. Buradaki vatandaşlarımız ve sanayicilerimizi bu 2 kilometrelik yol çok rahatlatacak. Kaldırımları ve ağaçlandırması ile çok daha güzel bir yol haline gelecek. Rabbim kaza bela vermesin. Asfaltlamanın tamamlanmasıyla, kısa sürede hizmete açacağız. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı