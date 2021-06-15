Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
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Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak

Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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