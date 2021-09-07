Organize sanayi bölgeleri "yeşil dönüşüm" adımlarını atmaya hazır
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Organize sanayi bölgeleri "yeşil dönüşüm" adımlarını atmaya hazır

Organize sanayi bölgeleri 'yeşil dönüşüm' adımlarını atmaya hazır
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır." dedi.

"Yeşil dönüşüm", 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer alırken, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

OVP'de, iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığı ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edilen OVP'de, sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde, çevreye duyarlı yeşil OSB'lere ilişkin çalışmalar yapılacak.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

"Türkiye'nin bu süreçteki en güçlü yanıyız"

OSBÜK Başkanı Kütükcü, AA muhabirine, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Türkiye'nin de gündemine hızla gelen "sanayide yeşil dönüşüm"ün ilk defa bir Orta Vadeli Program'da yer aldığını söyledi.

OSB'lerin Türkiye'nin en planlı ve çevreci sanayi alanları olduğunu belirten Kütükcü, "Arıtma tesislerimizle, güneş enerjisi başta olmak üzere kurulu kapasitesi 1000 megavatı aşan ve her geçen gün artan yenilenebilir enerji santrallerimizle, yeşil alanlarımızla ve diğer çevreci uygulamalarımızla OSB'ler olarak Türkiye'nin bu süreçteki en güçlü yanıyız." dedi.

Kütükcü, ülkenin sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren OSB'lerdeki yeşil dönüşüme uyum sürecinin Türkiye'nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "OSB'lerimiz devletimizin de desteğiyle yeşil dönüşüm sürecindeki tüm adımları atmaya hazır." diye konuştu.

"Hedefimiz tüm OSB'lere 'Yeşil OSB' sertifikası vermek"

OVP'de yer alan "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi"ne de değinen Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile OSBÜK tarafından Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

Hedeflerinin Türkiye'deki tüm OSB'leri Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırmak olduğunu vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla OSB'lerimiz, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilecek ve Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandırılacak. Hedefimiz, ülkemizdeki tüm OSB'lerimizi Yeşil OSB Sertifikası ile daha verimli, daha çevreci ve daha rekabetçi bir hale getirmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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