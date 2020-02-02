Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşundan deprem bölgesi Elazığ'a ziyaret

02.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:42

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Elazığ'a ziyarette bulundu.

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütükcü, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Evleri hasar gören depremzedelerle görüşen Kütükcü, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kütükcü, OSBÜK olarak bölge halkının yanında olduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreçte yaralarımızı millet olarak hep birlikte saracağız. Deprem anından itibaren bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kızılay ile birlikte hareket ederek tesislerini, fabrikalarını depo olarak kullanıma açtılar. Ayrıca deprem gününden itibaren ülkemizin farklı illerindeki çok sayıda organize sanayi bölgemiz Elazığ ve Malatya'ya çeşitli malzemelerden oluşan yardım tırlarını ulaştırdılar. Bundan sonra da bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA