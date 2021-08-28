Organizatör Cihan Tükel: Müziği artık Z kuşağı belirliyor
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Organizatör Cihan Tükel: Müziği artık Z kuşağı belirliyor

Organizatör Cihan Tükel: Müziği artık Z kuşağı belirliyor
Haberler.com - Haberler | Teknoloji

Yeni dünya düzeninda müzik piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren organizatör Cihan Tükel, artık CD ve kasetlerin tarihe karıştığını belirterek "Müziği artık Z kuşağı belirliyor" dedi.

Birçok ünlü isme de hizmet veren organizasyon şirketinin sahibi Cihan Tükel, müziğin dünü bugünü hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yeni dünya düzeni ile birlikte digital dinlemelerin çoğaldığını ve müziği artık Z kuşağının belirlediğini ifade eden Tükel, "Spotify, Muud Müzik ve YouTube gibi dijital platformlardan dinlenen ve izlenen sanatçılar daha çok Z kuşağının ilgi alanı olan internet ağından müziğin gidişatını onlar belirliyor. Artık CD ve kaset tarihe karıştı" dedi.

"FİZİKİ KONSERLERİN VERDİĞİ HAZ ÇOK BAŞKA"

Müzik piyasasındaki bu değişimin organizasyon sektöründeki değişimi de tetiklediğini ifade eden Tükel, "Her gün kendimizi ve şirketimizi güncelleyerek ilerliyoruz, projelerimizi yaparken z kuşağının sevdiği dinlediği işleri birleştirerek farklı konsept işler yapıyoruz ve organizasyonlarımıza renk katıyor. Pandemi ile birlikte birçok dijital konser yaptık. Ama tabii ki fiziki konserlerin verdiği haz ve sosyalleşme çok başka. Umarım tüm dünyada virüs olayı tamamı ile biter ve her şey eskisi gibi olur" ifadelerini kullandı.

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