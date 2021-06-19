Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi
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Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi

Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de, kurdukları şirketlerle, açtıkları dükkanlarla düğün, nişan ve evlilik teklifi gibi etkinlikleri organize eden firmalar, bu işi adeta ayaküstü, evlerinden yapanlarla haksız bir rekabetle karşı karşıya olduklarını, bu konuda devletin de vergi kaybı olduğunu anlattılar.

Eskişehir'de, kurdukları şirketlerle, açtıkları dükkanlarla düğün, nişan ve evlilik teklifi gibi etkinlikleri organize eden firmalar, bu işi adeta ayaküstü, evlerinden yapanlarla haksız bir rekabetle karşı karşıya olduklarını, bu konuda devletin de vergi kaybı olduğunu anlattılar.

Organizasyon işi yapan şirketler, hem evden çalışarak vergi ödemeyen hem de işleri ucuza yaparak piyasayı düşüren meslektaşlarından dolayı dertliler. Organizasyon şirketleri; düğün, nişan ve evlilik teklifi gibi etkinliklere her türlü dekor servisi sağlayan şirketler olarak biliniyor. Son dönemlerde vatandaşlar, planladıkları etkinlikler için sürekli organizasyon şirketlerinin kapısını çalıyor. Kademeli normalleşme süreci, birçok sektörde olduğu gibi organizasyon işi yapan şirketleri de olumlu yönde etkiledi.

Eskişehir'de organizasyon işletmesi sahibi Tuncay Dönmez, kent genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 70 organizatörün sadece yüzde 20'sinin resmi olarak çalıştığını ve vergi ödediği iddia etti. Evden çalışan organizasyoncuların maliyetleri azalttığı için vatandaşa ucuz fiyat teklif ettiğini ifade eden Dönmez, vergi veren organizasyon işletmelerinin maliyetlerinin artmasına rağmen düşük ücretle iş yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

"Hiç dükkan açmadan eve malzemeleri alıp bu işi yapıyorlar"

Vergi ödemeden çalışan organizasyon şirketi sayısının oldukça fazla olduğunun altını çizen Tuncay Dönmez, işi ucuza yapan organizasyoncular yüzünden maliyetler artmasına rağmen zam yapamadıklarını söyledi. Evden yapılan organizasyon faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğini belirten Dönmez, "Düğün ve nişan gibi törenlerin yasak olduğu dönemde ister istemez bizim işleri de etkiledi. Biz daha çok evlilik teklifi yaptırdığımız için işlerimizde fazla düşüş olmadı. Eskişehir'de vergiye tabi olmadan çalışan çok organizasyon şirketi var. Hiç dükkan açmadan eve malzemeleri alıp bu işi yapıyorlar. Onların dükkan kirası, eleman masrafı ve vergileri olmadığı için ucuza yapıyor. Eskişehir'de 70'e yakın organizasyon işi yapan var. Bunlardan sadece ortalama 20 tanesi vergi veriyordur. Maliyetlerimiz artmasına rağmen zam yapamadık. Çünkü evden çalışanların maliyeti olmadığı için ucuza yapıyorlar ve bu şekilde bizim işleri baltalamış oluyorlar. Geçen sene evlilik tekli organizasyonunu bin TL'ye yapıyordum. Mecburen bu senede bin TL'ye yapıyorum. Evden çalışıp vergi vermeyen organizasyoncular denetlensin istiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi
Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi
Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi
Organizasyon şirketleri kayıtsız meslektaşlarından şikâyetçi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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