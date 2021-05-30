Organizasyon Komitesine göre, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik yurt içi seyirci kararı gecikecek
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Organizasyon Komitesine göre, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik yurt içi seyirci kararı gecikecek

Organizasyon Komitesine göre, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik yurt içi seyirci kararı gecikecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uzayan mücadele süreci sebebiyle turnuva kapsamlı seyirci sayısı kararının gecikeceğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uzayan mücadele süreci sebebiyle turnuva kapsamlı seyirci sayısı kararının gecikeceğini söyledi.

Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarına yönelik seyirci sayısı kararını verebilmek için gelecek haftalardaki Kovid-19 vaka trendlerini izlemeleri gerektiğini belirtti.

Kovid-19 önlemleriyle turnuvanın "güvenle düzenleneceğine" inandıklarını kaydeden Haşimoto, "Şu an önemli olan, olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleneceğine ilişkin tıbbi ve bilimsel kanıtları sağlamaktır." dedi.

Uzayan süreç sonrası seyirci kararının açıklanmasının gecikeceğine işaret eden Haşimoto, sahasında uzman kişilere danışarak bu konudaki kararı en yakın sürede vermek istediklerini bildirdi.

Mart ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği ve Organizasyon Komitesi dahil turnuvanın tarafları, Tokyo Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Taraflar, ülke içi seyirci kararını haziran sonuna ertelediklerini duyurmuştu. Tokyo dahil 9 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü halin (OHAL) 20 Haziran'a uzatılması sonrası, yerel seyirci kararının açıklanmasına yönelik gecikme yaşanacağına işaret ediliyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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