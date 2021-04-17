Organizasyon Komitesi, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatları için kararlılık mesajı verdi

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oyunların iptali ihtimalinin olmadığını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oyunların iptali ihtimalinin olmadığını söyledi.

Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) üst yöneticisinin, "salgının yayılması halinde turnuvanın iptal edilmesinin bir opsiyon olduğu" açıklamasın değerlendirdi.

Kovid-19 salgını sebebiyle Tokyo Oyunlarına yönelik halkın birçok kesiminin endişesinin farkında olduğunu kaydeden Haşimoto, buna karşın Organizasyon Komitesinin turnuvayı iptal planının olmadığını açıkladı.

Haşimoto, komitenin bu doğrultuda anti-virüs önlemlerine öncelik tanınacak bir turnuvanın düzenlenmesinin çarelerini aradığını ifade etti.

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan LDP Genel Sekreteri Nikai, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydetmişti.

Nikai, "Salgının yayılmasından oyunlar sorumluysa ne olacak ? O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." demişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan