Organik üzümden ürettikleri pekmezler geçim kaynakları oldu
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Organik üzümden ürettikleri pekmezler geçim kaynakları oldu

Organik üzümden ürettikleri pekmezler geçim kaynakları oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, bağlarında yetiştirdikleri organik üzümlerle, dedelerinden kalma yöntemleri kullanarak pekmez üretip satarak geçimlerini sağlıyor.

16.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:45

Organik üzümden ürettikleri pekmezler geçim kaynakları oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, bağlarında yetiştirdikleri organik üzümlerle, dedelerinden kalma yöntemleri kullanarak pekmez üretip satarak geçimlerini sağlıyor.

Kızıltepe'ye bağlı Aşağıçimenli mezrasından Çınar ailesi, büyük emeklerle bağlardan topladıkları mezrone üzümünü kovalarla taşıyarak pekmez yapacakları alana getiriyor. Üzümleri çizmelerle ezerek suyunu çıkaran ve içine doğal maya olarak kil toprak katan köylüler, bu suyu etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanların altında yaktıkları odun ateşinde belli bir süre kaynatıyor. Bir sonraki aşamada kaynayan üzüm suyu süzülerek başka kazanlara aktarılıyor, sürekli kepçe ile karıştırılarak yine belli bir süre kaynatılarak üzerinde buharı tüten üzüm suyu, meşakkatli bir uğraşın ardından pekmeze dönüştürülüyor. Çınar ailesi, dedelerinden kalma yöntemlerle herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ürettikleri doğal pekmezi, kışın hem tüketiyor hem de geçimlerini sağlamak için Kızıltepe'de satıyor.

Dede yadigarı üzüm bağlarından organik pekmez ürettiklerini anlatan Harun Çınar, "Üzümü toplayıp burada bastırıp gördüğünüz gibi bu kazanlarda pişirip pekmez yapıyoruz. Yarısı satılıyor yarısı da mevsimlik olarak kendilerine kalıyor. Durumları iyi olmadığı için yarısını satıyorlar. Eşe dosta hediye olarak gönderiliyor. Yöresel hakiki üzüm pekmezimizdir" dedi.

Pekmez yapımının meşakkatli olduğunu aktaran Mehmet Çınar ise "Üzümlerimizi kesiyoruz, gelip burada basıyoruz. Ondan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Ondan sonra fırında pekmez yapıyoruz. Kış ihtiyacı ve hediyelik için biraz bırakıyoruz, kalanını da satarak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

Organik üzümden ürettikleri pekmezler geçim kaynakları oldu

Kaynak: İHA

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