Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Sürmeli'de kurulan organik pazar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.

– SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Sürmeli'de kurulan organik pazar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Vatandaşlar koronavirüsten korunmak için dalından sebze, meyve ve yerinde üretilen süt, yoğurt, salça, turşu gibi doğal ürünlere rağbet gösterince, pazardaki yoğunluk da arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan Bafra'nın Sürmeli köyündeki organik pazar, yeniden açıldı. Pazarın açıldığını duyan vatandaşlar, özellikle virüsten korunmak için doğal ürünlere yönelince, pazardaki yoğunluk da arttı. Bu yoğunluktan memnun olan köylüler ise vatandaşların artık doğal ürün arayışına girdiğini belirtti. 2013 yılında organik tarıma geçen köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek, hafta sonları kurulan pazarda satıyor. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede bulunan organik pazara gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını bu pazardan karşılıyor. Organik ürünler satışa çıkmasıyla gün içerisinde tükeniyor.

'VATANDAŞ ARTIK TEMİZ VE DOĞAL ÜRÜN ARIYOR'Organik pazarda doğal ürünler satan Kezban Özkan (65), yaklaşık 4 aydır kapalı olan pazarı önlemler alarak açtıklarını ifade etti. Özkan, "Maskelerimizi takarak ürünlerimizi satıyoruz. Virüsten sonra müşterilerimiz de arttı. Herkes doğal beslenmek istiyor. Zaten müşterilerimiz pazarımızı ve ürünlerimizi çok iyi biliyor. Bizler de temiz ve doğal ürünler çıkarıyoruz. Talepten çok memnunuz, vatandaş artık temiz ürün arıyor. Hatta bazı müşterilerimiz pazarın kapalı olduğu bu 4 ayda eve gelerek organik ürün aldı. Hastalığa karşı insanlar dirençli olmak için ne yediğini bilmek istiyor. Tezgahımızda olan her şeyi bahçemizden topladığımız ürünlerimizle eski usul yapıyoruz" diye konuştu.'SON İKİ HAFTADIR PAZARIMIZ ÇOK YOĞUN'4 ayın ardından pazarın yeniden açıldığını ifade eden Osman Bayraklı (64), pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Bayraklı, "Bu pazar ilk kurulduğunda 3 kişiydik, şimdi 20 pazarcı oldu. Virüsten sonra ürünlere talep arttı, vatandaşlar organik beslenmek için pazara gelip ürünlerimizden alıyor. Son iki haftadır pazarımız çok yoğun" ifadelerini kullandı.'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞİMİZİ YAPTIK'Organik pazarda alışveriş yapan Bekir Duroğlu (61), "Bu pazar ilk açıldığı günden beri geliyorum. Salgından dolayı 4 ay gelemedik. Şimdi pazar açıldı, organik ürünler aldık. Gönül rahatlığıyla alışverişimizi yaptık. Bamya, yumurta, ekmek, peynir gibi ürünler aldım. Virüsten sonra doğal ürünlere de rağbet arttı, organik pazarda da yoğunluk olmaya başladı" dedi.'BESLENMEMİZE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYORUZ'

Pazardan ekmek, soğan ve fasulye alan Emine Turan (65), "Bu pazar çok güzel, köylüler de çok iyi. Virüsten sonra doğal ürünlere de talep arttı. Bizler de beslenmemize daha çok dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı bu pazardan alıyoruz" diye konuştu.

- Öcal

Kaynak: DHA