Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar

SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Sürmeli'de kurulan organik pazar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı.

Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar
22.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:29
– SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Sürmeli'de kurulan organik pazar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açıldı. Vatandaşlar koronavirüsten korunmak için dalından sebze, meyve ve yerinde üretilen süt, yoğurt, salça, turşu gibi doğal ürünlere rağbet gösterince, pazardaki yoğunluk da arttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan Bafra'nın Sürmeli köyündeki organik pazar, yeniden açıldı. Pazarın açıldığını duyan vatandaşlar, özellikle virüsten korunmak için doğal ürünlere yönelince, pazardaki yoğunluk da arttı. Bu yoğunluktan memnun olan köylüler ise vatandaşların artık doğal ürün arayışına girdiğini belirtti. 2013 yılında organik tarıma geçen köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek, hafta sonları kurulan pazarda satıyor. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede bulunan organik pazara gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını bu pazardan karşılıyor. Organik ürünler satışa çıkmasıyla gün içerisinde tükeniyor. 

'VATANDAŞ ARTIK TEMİZ VE DOĞAL ÜRÜN ARIYOR'Organik pazarda doğal ürünler satan Kezban Özkan (65), yaklaşık 4 aydır kapalı olan  pazarı önlemler alarak açtıklarını ifade etti. Özkan, "Maskelerimizi takarak ürünlerimizi satıyoruz. Virüsten sonra müşterilerimiz de arttı. Herkes doğal beslenmek istiyor. Zaten müşterilerimiz pazarımızı ve ürünlerimizi çok iyi biliyor. Bizler de temiz ve doğal ürünler çıkarıyoruz. Talepten çok memnunuz, vatandaş artık temiz ürün arıyor. Hatta bazı müşterilerimiz pazarın kapalı olduğu bu 4 ayda eve gelerek organik ürün aldı. Hastalığa karşı insanlar dirençli olmak için ne yediğini bilmek istiyor. Tezgahımızda olan her şeyi bahçemizden topladığımız ürünlerimizle eski usul yapıyoruz" diye konuştu.'SON İKİ HAFTADIR PAZARIMIZ ÇOK YOĞUN'4 ayın ardından pazarın yeniden açıldığını ifade eden Osman Bayraklı (64), pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Bayraklı, "Bu pazar ilk kurulduğunda 3 kişiydik, şimdi 20 pazarcı oldu. Virüsten sonra ürünlere talep arttı, vatandaşlar organik beslenmek için pazara gelip ürünlerimizden alıyor. Son iki haftadır pazarımız çok yoğun" ifadelerini kullandı.'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIŞVERİŞİMİZİ YAPTIK'Organik pazarda alışveriş yapan Bekir Duroğlu (61), "Bu pazar ilk açıldığı günden beri geliyorum. Salgından dolayı 4 ay gelemedik. Şimdi pazar açıldı, organik ürünler aldık. Gönül rahatlığıyla alışverişimizi yaptık. Bamya, yumurta, ekmek, peynir gibi ürünler aldım. Virüsten sonra doğal ürünlere de rağbet arttı, organik pazarda da yoğunluk olmaya başladı" dedi.'BESLENMEMİZE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYORUZ'

Pazardan ekmek, soğan ve fasulye alan Emine Turan (65), "Bu pazar çok güzel, köylüler de çok iyi. Virüsten sonra doğal ürünlere de talep arttı. Bizler de beslenmemize daha çok dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı bu pazardan alıyoruz" diye konuştu.


- Öcal

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Fatih Sultan Halife Hafter Süleyman Soylu Cemal Enginyurt
Magazin Ozan Güven Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Selçuk İnan Caner Erkin Gökhan Gönül Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Metin Avcı
Şu an buradasınız: Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:35:21. #1.14#
title