Organik ürünler tüketiciye aracısız olarak ucuza ulaşıyor

19.08.2019 17:03

Bursa'nın Keles ilçesinde köylüler organik ürünlerini yol kenarında satıyor.

Keles-Bursa yolu üzerinde bulunan Çaybaşı kırsal mahallesinde yaşayan çifçiler, ürettikleri sebze ve meyveleri yol kenarında kurdukları tezgahlarda pazarlıyorlar. Keles ve civarında yaşayan insanların ekserisi geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Ürettikleri mahsulleri ise çoğunlukla pazarlarda kendileri satıyor. Köylüler pazarın haricinde Keles-Bursa yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda da mallarını satıyor.

Vatandaşlar, organik ürünlere aracısız ulaşıyor. Keles'e piknik yapmak maksadı ile gelenlerin çoğu bu tezgahlardan mutlaka bir şeyler almadan gitmiyor. Çaybaşılı çiftçiler ürettikleri mahsulleri tüketiciye doğrudan ulaştırıyor. Vatandaşlar, taze sebze ve meyve ile pekmez gibi gıda ürünlerini ucuza almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çaybaşı Muhtarı Ali Karakaya, "Bizler geçimimizi tarım ile sağlıyoruz. Ürettiklerimizi burada satıyoruz. İlk önce buraya 2-3 çiftçimiz tezgah açtı. Talep fazla olunca diğer çiftçi kardeşlerimiz de mahsüllerini buraya getirerek satmaya başladı. Böylece tezgah adedi arttı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA