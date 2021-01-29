Organik tarım yüzde 46 arttı
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Organik tarım yüzde 46 arttı

29.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:41
Organik tarım yüzde 46 arttı

Organik tarım son yıllarda oldukça popülerleşme gösterirken, Avrupa ülkeleri içerisinde 2012 yılından bu yana organik tarımın yüzde 46 arttığı saptandı.

Organik tarım son yıllarda oldukça popülerleşme gösterirken, Avrupa ülkeleri içerisinde 2012 yılından bu yana organik tarımın yüzde 46 arttığı saptandı.

Ajans Press'in, Eurostat verilerinden elde ettiği bilgilere göre, AB ülkelerinde organik tarım istatistikleri belli oldu. Veriler sonucunda 2012 yılından bu yana organik tarımın yüzde 46 arttığı saptandı. Böylelikle 2019 yılındaki toplam organik alanın 13,8 milyon hektar olduğu kaydedildi. AB ülkeleri arasında da en büyük organik paya sahip ülke ise Avusturya olarak kaydedilirken, toplam tarım alanının yüzde 25,3'üne denk geldiği saptandı. Organik tarımda en yüksek paya sahip olan diğer ülkeler ise Estonya (22,3), İsveç (20,4), Çekya ve İtalya (15,2) olarak saptandı. Türkiye'de ise organik tarım yüzdesinin 1,4 olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, tarım ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılında tarım ile alakalı basına 236 bin 108 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece organik tarım olarak bakıldığında ise 3 bin 766 haber çıktığı gözlendi. Tarım destek kredi haberleri, çiftçinin içinde bulunduğu durum ve tarla ile market arasındaki fiyat farkları da medyanın en fazla konuştuğu haberler oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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