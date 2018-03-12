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Organik Tarım, Dünya Nüfusunu Besleyebilir Mi?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği açıklamasında "Organik üretimin, dünyada hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacağını iddia edenlerin aksine, bilimsel araştırmalar organik tarımın dünyayı besleyebileceğini kanıtlıyor" deniliyor.

Organik Tarım, Dünya Nüfusunu Besleyebilir Mi?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği açıklamasında "Organik üretimin, dünyada hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacağını iddia edenlerin aksine, bilimsel araştırmalar organik tarımın dünyayı besleyebileceğini kanıtlıyor" deniliyor…

Kaynak: Dunya.com

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