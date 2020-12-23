Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı
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Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı

23.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:11
Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı

Organik Tarım Desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin müracaatları başladı.

Organik Tarım Desteklemelerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin müracaatları başladı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları ile ilgili yapılan açıklamada, "Organik Tarım Desteklemeleri (OTD) için çiftçilerimizin 29 Mart 2021 günü mesai saati bitimine kadar bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Başvuruların kabulünde çiftçilerin OTBİS ve ÇKS'de 2020 üretim yılında kayıtlı,2020 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürünler için ürün sertifikası düzenlenmiş ve düzenlenen ürün sertifikası OTBİS'de kayıtlı olmak zorunluluğu olduğu açıklamada dikkat çekilip, "OTBİS'de ve ÇKS'de 2020 üretim yılında kayıtları bulunmayan ve ilgili tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde süresi içinde başvuru yapmayan çiftçiler OTD ödemesinden yararlanamayacaklardır. 2016,2017,2018 ve 2019 üretim yılları içerisinde toplam dört üretim yılı OTD ödemesi almış olan araziler,2020 üretim yılında OTD'den faydalanamaz. Ancak destekleme belge teslim bitiş tarihi itibariyle Bakanlığımızın Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) kayıtlı olan ve 2020 üretim yılında organik tarım yapan çiftçilere ait araziler bir defaya mahsus olmak üzere ilave olarak 2020 üretim yılı OTD ödemelerinden faydalanacaklardır. Bakanlığımızca oluşturulan DİTAP'a kayıtlı olan çiftçilere ilave bir yıl destek verileceğinden DİTAP'a kayıt yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Organik Tarım Desteklemeleri müracaatları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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