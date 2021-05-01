Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı

Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının pandemi sürecince tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekliliğini vurgulamasına istinaden ülke genelinde başlatılan tarım seferberliğine Bayburt Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda yerli üretime katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan bu çalışmalar kapsamında; üniversitenin uygulama ve araştırma sahalarında organik koşullarda bilimsel yöntemlerle yetiştirilen patatesin ekimine başlandı.

Bayburt Üniversitesinin öz kaynaklarıyla, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü uygulama ve araştırma sahalarında; organik koşullarda yetiştirdiği patatesin yanı sıra farklı ürünlerle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor. - BAYBURT

Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MasterChef'in eski yarışmacısı anne oluyor! İşte bebeğin babası...
MasterChef'in eski yarışmacısı anne oluyor! İşte bebeğin babası...
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
SPUTNİK V AŞISININ ÜRETİLECEĞİ TESİSLERİ, İLK KEZ DHA GÖRÜNTÜLENDİ- 1
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor İrfan Buz Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Organik tarım çalışmalarına devam edilen Bayburt Üniversitesinde patates ekimine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 08:32:20. #1.14#

title