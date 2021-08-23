Organik poşette e-ihracat ile hedefi yükseltti
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Organik poşette e-ihracat ile hedefi yükseltti

Organik poşette e-ihracat ile hedefi yükseltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de yerleşik dünya markası şirketlerin ambalaj sektöründe özellikle doğaya saygılı organik poşet alanında tercihi olan Aykaya Plastik, şimdi de ihracatta iddialı atılımlara hazırlanıyor.

Türkiye'de yerleşik dünya markası şirketlerin ambalaj sektöründe özellikle doğaya saygılı organik poşet alanında tercihi olan Aykaya Plastik, şimdi de ihracatta iddialı atılımlara hazırlanıyor.

Plastik ambalajda doğanın korunmasını ve doğa için bilinçli tüketimi önceleyen ürünlere odaklanan Aykaya Plastik Ambalaj İzmir'de doğada çözünen (biyobozunur) poşetler, geri dönüştürülmüş poşetler, gıda ambalajları, medikal ambalaj ve tekstil ambalajları gibi ürün grubunda 16 yıldır üretim yapıyor. Organik gübreden dönüşebilen bir poşet sistemini, yurt dışından gelişmeleri de takip ederek üretime entegre eden firma, hem doğaya hem de işletmelere fayda sağlıyor. Üretilen organik poşetler kullanım süresi tamamlandığında tekrar poşet olarak geri dönüştürülüyor. Firma bu sistemle doğaya salınan karbon ile birlikte toprağa karışan plastik oranını da diğer poşetlere göre en aza indirgiyor.

Organik poşet ile dünya markası olacak

Aykaya Plastik ihracat sorumlusu Banu Erkmen, "Türkiye'de dünya markası moda mağaza markalarının birçoğunun tercihi olduk. Şimdi bu başarımızı tüm dünyaya taşımak üzere ihracatta büyüme hedefine odaklandık. İhracat pazar araştırmasında hedef pazarların tespiti, hedef pazarlarda nokta atışı ve müşterilerle iletişim konusunda TurkishExporter ile çalışmaya başladık. İhracattaki faaliyetlerimizi son 1 yıldır fazlalaştırmak adına üye olduğumuz e-ihracat platformu TurkishExporter ile girilmesi zor olan yeni pazarlara ulaştık ve ihracat kapasitemizde yüzde 20 oranında büyüme sağladık" dedi.

Sektördeki uzun yılların verdiği deneyim ile sürekli yenilikler yapan firmanın ihracat sorumlusu Banu Erkmen, "Yurt dışı satış ve pazarlama sürecinde OGW adlı markamızın tanınmasında katkısı olan TurkishExporter ile belirlediğimiz hedef pazara giriş sürecini kısaltarak hızlandırdık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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