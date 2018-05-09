Organik Lezzetler Bu Fuarlarda

İzmir'de organik ürünlerin sergilendiği 9. Ekoloji İzmir ve 8. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri fuarları kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de düzenlenen fuarlarda, zeytinyağından kuruyemişe, tarım aletlerinden süt ürünleri teknolojilerine kadar organik sektöründe faaliyet gösteren 369 katılımcı stant açtı.

Türkiye'nin her yerinden gelen firmaların doğal ürünlerini sergilediği fuarlara 2 İtalyan firması da katılım gösterdi.

Fuarların açılışının hafta içine denk gelmesinden dolayı katılımda yoğunluk yaşanmasa da özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı ziyaretçilerin çokluğu dikkati çekti.

Ziyaretçiler fuarlarda sergilenen doğal lezzetleri tattı. Yabancı ziyaretçiler zeytin ve zeytinyağı firmalarının stantlarına ilgi gösterirken yerli katılımcılar ise diğer tarım ürünlerine rağbet etti.

Organik domates, biber, salatalık gibi ürünlerin sergilendiği stantlar da büyük beğeni topladı.

Kapılarını 12 Mayıs'a kadar açık tutacak iki fuara profesyonel ziyaretçiler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

Olivtech Fuarı'nı görmek isteyen vatandaşlar giriş için 30 lira ödeyecek, son gün ise ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Ekoloji İzmir Fuarı'nı ise vatandaşlar 5 lira ödeyerek ziyaret edebilecek. Son gün girişler ücretsiz olacak.