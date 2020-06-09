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Organik kiraz yetiştiricilerinin çifte mutluluğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen kirazın hasadına başlandı.

Organik kiraz yetiştiricilerinin çifte mutluluğu
09.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:48

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen kirazın hasadına başlandı. Organik kiraz yetiştiren üreticilerin yüzü bu yıl hem yüksek rekolte hem de yoğun ilgi nedeniyle güldü.

İslahiye ilçesinde 300 dekar alanda üretimi yapılan kirazın hasadına başlandı. Amanos dağlarının eteklerinde yer alan Koççağız, Köklü, Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Kayabaşı ve Tandır mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen kirazda bu yılki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler ağaç başına 100-150 kilo kiraz toplarken, dekar başına 750 kilo ile 1 ton arasında ürün elde etti.

Koççağız Mahallesi'ndeki arazisinde kiraz hasadına başlayan çiftçilerinden Mehmet Keyifli, özellikle organik kirazın daha çok ilgi gördüğünü belirterek, yüksek verim nedeniyle de çifte mutluluk yaşadıklarını kaydetti. Kiraz üreticisi Keyifli, kirazın kilosunun 5.50 liradan, perakendede ise 8 TL'den alıcı bulduğunu kaydetti. 200 ağaçlık kiraz bahçesi bulunan Keyifli, "Bu yıl 5 ya da 6 ton kiraz hasadı yapmayı bekliyoruz. Şu ana kadarki topladığımız kirazların verimi de bu beklentimizi karşılıyor. Ayrıca kiraz üreticisine önemli destek sağlanıyor. Hem ilaçlamada, hem sulamada, hem de ağaçların bakım ve budamasında beklediğimiz desteği görüyoruz. Verim yüksek olduğu gibi özellikle organik kiraza da yoğun ilgi var. Pazar sorunu pek yaşamıyoruz" diye konuştu Kiraz toplamak için onlarca işçi de çalıştırdıklarını anlatan Mehmet Keyifli, işçilere ise günlük 60 TL yevmiye verdiklerini kaydetti. Keyifli, toplanan kirazı ise iç pazara sunarak, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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