24.10.2019 15:30

Organik gübre ve sofralık zeytin tarımsal destekleme kapsamına alındı.

Tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları içeren düzenleme ile kimi ürünler ilk kez destekleme kapsamına alınırken, kimi destek primleri de yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırıldı. Organik gübre ve sofralık zeytin destekleme kapsamına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hububat grubu için prim desteği yüzde 100 artış ile 5 kuruş/kilogramdan 10 kuruş/kilograma, yine aynı şekilde gübre desteği yüzde 100 artış ile 4 TL/da'dan 8 TL/da'a çıkarıldı. Bu yıl ilk defa organik-organamineral gübre için dekara 10 lira destek verilecek. Sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruş yeni prim desteği başlatıldı. Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek. Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) için 100 lira yeni destek başlatıldı. Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı. Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5 bin lira destek sağlanacak. 41 ilde uygulanan düve alım desteği 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı ise yüzde 30'dan 40'a yükseltildi. 12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA