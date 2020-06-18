'Organik gıdayla doğal gıdayı karıştırmayın'
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'Organik gıdayla doğal gıdayı karıştırmayın'

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, vatandaşın organik ve doğal gıdayı karıştırdığını ifade ederek, "Organik gıdaların yetiştirildiği tarlaların yanından egzoz dumanının geçmemesi gerekiyor.

'Organik gıdayla doğal gıdayı karıştırmayın'
18.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:58

 

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, vatandaşın organik ve doğal gıdayı karıştırdığını ifade ederek, "Organik gıdaların yetiştirildiği tarlaların yanından egzoz dumanının geçmemesi gerekiyor. Organik ürünlerin paketlerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım' logosu olur. Doğal ürünler ise herhangi bir denetime tabii değildir" dedi.Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, organik gıda ve doğal gıdaların birbirleriyle karıştırıldığını belirterek, organik gıdaların yetiştirildiği tarlaların farklı özellikler taşıması gerektiğini söyledi. Toprak, "Organik tarımın yapılabilmesi için en başta arazinin kontrolü yapılması gerekiyor. Eğer tarlada tek yıllık bir ürün üretilecekse arazinin 2 yıl zehirden arındırılması gerekiyor. Eğer çok uzun yıllar organik ürün üretilecekse 3 yıllık bir zaman gerekiyor. Bu süre sonrasında tarla organik ürün üretebilecek duruma gelir. Organik üretim yaparken sulama sistemi de önemlidir. Sulama sistemindeki suyun içme ve kullanılacak su düzeyinde olması gerekiyor. Eğer sulama yapılan su atık bir suyla bulaşırsa, organik tarım söz konusu olamaz. Organik gıdaların yetiştirildiği tarlaların yanından egzoz dumanının geçmemesi gerekiyor. Hava kirliliğinin de olmaması gerekiyor. Doğal gübre kullanılması gerekiyor. Organik gıda yetiştirilen tarlada bizim zehir olarak nitelendirdiğimiz pestisitin kullanılmaması da gerekiyor" diye konuştu.PAKET ÜZERİNDEKİ LOGOYA DİKKATVatandaşların paketli organik gıdalar almak istediği zaman paket üzerindeki logoya dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Toprak, "Organik gıda alan vatandaşların paket üzerindeki logoya dikkat etmesi gerekir. Organik ürünlerin paketlerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım' logosu olur. Doğal ürünler ise herhangi bir denetime tabii değildir. Dolayısıyla kimin ilaçlama yapıp yapmadığını, hangi üreticinin ne kullandığını bilemeyiz. Vatandaş açık satılan organik gıdaya ulaşmak istiyorsa, semtlerde var olan ekolojik pazarlarını tercih edebilir. Çünkü bu pazarlar sıklıkla denetlenir. Dolayısıyla vatandaş gönül rahatlığıyla ekolojik pazarlardan organik gıdalara ulaşabilir" dedi.'HİLE YAPANLAR MEVCUT'Doğal ürünlerin organik ürün şeklinde satıldığını da dile getiren Toprak, şunları söyledi:

"Ne yazık ki bu konuda hile yapan kişiler var. Üretici, doğal ürününü logosu olmadığı halde organik diyerek tüketiciye satabiliyor. Vatandaş da organik logosunu bilmediği için doğal ürünü organik diye alabiliyor. Organik ürün olmayan gıdalar, doğal ürünlerle karıştırıldığı için yüksek fiyatlarla satılabiliyor. Tüketici olarak etiket okumayı bilmemiz gerekiyor. Mutlaka ürünler üzerindeki etiketleri kontrol etmemiz gerekiyor. Paketler üzerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş işletme ve kayıt numarası var mı yok mu bakılması da gerekiyor."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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