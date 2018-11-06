Organik Fındık Üretimi İçin Organik Gübre

Samsun'un Ayvacık ilçesinde organik fındık üretimini teşvik etmek için 376 üreticiye organik sıvı gübre verildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Organik Tarımı Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Ayvacık ilçesinde 11 bin dekar alanda organik fındık üretimi yapan 376 üreticiye organik sıvı gübre dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, ilçede düzenlenen sıvı gübre dağıtım töreninde, organik tarım konusunda yükselen bir trend bulunduğunu söyledi.

Organik tarım yapan üreticileri desteklediklerine dikkati çeken Kırmacı, şöyle devam etti:

"Organik tarımın desteklenmesi, doğal kaynaklarımızı koruma adına da faydalıdır. Organik fındık üretiminin yaygınlaştırılması ile organik fındık üretimi yapan çiftçilerimizin sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Organik fındık tarımı sırasında eksik uygulamaların tamamlanması, yanlış yapılanların doğrusunun yapılması için de eğitim veriyoruz. Organik üretim için fındık zararlıları ile mücadelede organik ilaçların kullanılmasını istiyoruz."

Kırmacı, organik tarım ile kimyasalların insan, çevre ve hayvan üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kalktığına işaret ederek, "Sağlıklı ve kaliteli besin üreten, yani organik fındık üretimi yapan üreticilerimizin tarımsal girdi maliyetini azaltmak, kaliteli üretim yapmasını desteklemek için proje kapsamında çiftçilerimize arazi büyüklüğüne göre sıvı gübre dağıtımını ücretsiz yapıyoruz." dedi.