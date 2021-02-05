Organik etiketliler dahil birçok bebek mamasında kimyasal maddelere rastlandı
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Organik etiketliler dahil birçok bebek mamasında kimyasal maddelere rastlandı

05.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:35
Organik etiketliler dahil birçok bebek mamasında kimyasal maddelere rastlandı

Yapılan bir araştırmada, organik etiketliler dahil olmak üzere birçok bebek mamasında beyin gelişimine zarar verebilecek arsenik, kurşun gibi kimyasal metaller bulundu.

Yapılan bir araştırmada, organik etiketliler dahil olmak üzere birçok bebek mamasında beyin gelişimine zarar verebilecek arsenik, kurşun gibi kimyasal metaller bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Alt Komitesi, 2019'da "Healthy Babies Bright Futures" adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluşun bebek mamaları üzerinde yaptığı testlerin sonuçlarını yayınladıktan sonra, 7 bebek maması firmasından veri talebinde bulundu.

Araştırma çerçevesinde mama şirketlerinden sadece dördü; Gerber, Beech-Nut, Earth's Best Organics üreticisi Hain Celestial ve Happy Family Organics üreticisi Nurture Inc. verilerini komite ile paylaştı.

Uzmanlar, bebek mamalarına eklenen vitamin ve mineraller sırasında arsenik, kurşun gibi kimyasal maddelere rastlandığını tespit etti.

Tüketici Raporları adlı sivil toplum kuruluşunda kıdemli uzman Michael Hansen, beyinleri gelişmekte olan bebekler için mamalardaki zehirli kalıntıların gelişime ne yönde zarar verebileceği konusunda endişeli olduğunu, ileride davranış sorunları gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

Hansen, çocuklarının beslenmesinde ebeveynlere işlenmemiş meyve ve sebzeleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bebekler için sadece pirinçle yapılan mamalar yerine tahıl bazlı mamaların tercih edilmesini önerdi.

FDA'dan yapılan açıklamada, gıda ürünlerinde kimyasallara maruz kalınmasının dikkate alındığı ve bebek maması üreticilerinin arseniği azaltma konusunda ilerleme gösterdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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