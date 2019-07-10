Organik diye satılan gıdalar öldürebilir!

'Organik' ya da 'doğal' ürün adı altında sağlıksız koşullarda satılan birçok gıda maddesi, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, "Sağlıksız saklanan gıda, zehir üretir" uyarısında bulundu.

Organik adı altında, hijyenik olmayan ortamlarda tutulan gıdalardaki risklerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Doktor Öztaş,"Mesela araçların arkasında uzun süre sıcak havaya maruz kalarak satılan yumurtalar, salmonella gibi virüslere yatkındır. Ambalajda olmayan, ısısı olması gereken seviyede olmayan bütün ürünler besin zehirlenmesine yol açabilir. Yumurta zehirlenmesinde önce bulantı hissi oluşur. Baş dönmesi, huzursuzluk, karın krampları, dışkılamada değişiklikler, şiddetli ishal ve kusma da eşlik edebilir. Hastanın ateşi yükselir. Yorgunluk hissi ve geğirmeler de söz konusu olur. Tüm bunlar, besini aldıktan sonraki 8 saat içinde gerçekleşir" dedi. Öztaş, makine kullanılmadan pet şişelerde satılan içeceklerdeki riskler için de, "Dizanteri ve pek çok bakteri, glikozlu gıdalarda oluşabiliyor. Merdiven altı üretimden kaçınmak gerekir. Kapağı makine değil elle kapatılmışsa o ürünü tercih etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE HAMİLELER DİKKAT ETSİN'

Sağlıksız koşullarda üretilmiş katı ve sıvıların hamileler üzerindeki etkisine de vurgu yapan Uz. Dr. Öztaş, "Üründen etkilenecek anne, besin zehirlenmesi geçirirse sıvı kaybı olacağı için çocuğun da ihtiyacı olan sıvıyı azaltarak dolaylı yoldan olumsuz etkiler" dedi. Gıda terörünün özellikle süt ve süt ürünlerinde görülebildiğini de kaydeden Öztaş, şunları söyledi: Peynirle ilgili brusella ve salmonella hastalığı riski var. Hayvandan insana geçen tüberkülozlar var. Hayvanların süt bezi kenarlarından tüberküloz geçebilir. Salmonella, tifo hastalığına yol açabilir. Burada en çok korktuğumuz şey, bruselladır. Şiddetlidir ve gizli enfeksiyona yol açar. Hayvanların süt bezi kenarları iyi temizlenmiş olmalı. Daha çok pastörize, kaynatılmış süt ve süt ürünlerini güvence altına alabiliriz. Bir diğer tehlike de salça ile ilgili… Salça zehirlenmesi öldürebilir. Özellikle clostridium dediğimiz familya, çok zehirli ajan içerir. Buzdolabında saklanmış ancak küflenmiş ürünlerde mantar toksinlerine bağlı zehirlenmeler görülebilir.

Kaynak: Bültenler