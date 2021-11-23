Organik beslenmek isteyenler için 10 yıldır köy tavuğu satıyor

AYDIN (İHA) - Aydın'da 63 yaşındaki Hasan Sefil organik beslenmek isteyen vatandaşlar için 10 yıldır semt pazarlarında kendi yetiştirdiği tavukları satıyor.

Fabrikalaşmanın arttığı son dönemde her geçen gün değer kazanan organik ürünler vatandaşın gelir kapısı haline geldi. Köşk ilçesinde yaşayan Hasan Sefil de geçimini 10 yıldır ilçelerdeki semt pazarlarında kendi yetiştirdiği köy tavuklarından sağlıyor. Daha önce çeşitli işlerde çalışan son yıllarda da evinde beslediği organik köy tavuklarını satan Sefil, tavukların tanesinin 50 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

"Market tavuğuna benzemez"

Tavukları kendi evinde darı ve buğday ile beslediğini belirten Hasan Sefil, "Bu tavuklar herhangi bir kümeste yada başka bir yerde hapsolmuş şekilde büyümüyorlar. Tavukları evimizin bahçesinde çeşitli yemlerle besleyerek büyütüyoruz. 1 senede ancak büyüyüp erginleşiyorlar. Ben de semt pazarlarına giderek satış yapıyorum. Ayrıca yumurtalarını da değerlendiriyoruz. Bunlar marketlerde satılan tavuklara benzemez, tadı başka olur. Eskiden daha fazla satılırdı ama şimdilerde günde 2-3 tane ancak satabiliyorum. Onları da ağzının tadını bilenler alıyor" diye konuştu.

Birçok gıda ürününde eski tatların kalmadığını belirten vatandaşlar ise genellikle organik ürünler tüketmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, köy tavuğunun bunlardan biri olduğunu dile getirdiler. - AYDIN

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