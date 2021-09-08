Organik atıklar gübre oluyor
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Organik atıklar gübre oluyor

Organik atıklar gübre oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gıda işletmelerinin organik atıklarının toplanıp komposta dönüştürülerek, orman yangınlarında zarar gören tarım alanlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağını söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gıda işletmelerinin organik atıklarının toplanıp komposta dönüştürülerek, orman yangınlarında zarar gören tarım alanlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağını söyledi.

Seyhan Belediyesi meclis üyeleri, eylül ayı meclis toplantısının son birleşiminin ardından Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın konuğu olarak belediyenin hizmete sunduğu tesisleri yerinde inceledi.

Başkan Akay, Meclis toplantısının ardından kısa süre önce Hanedan Mahallesi'nde hizmete açılan Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde belediye meclis üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Kültür Merkezi bünyesinde günlük 5 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mutfakta pişirilen yemeklerin servis edildiği yemeğin ardından Başkan Akay, meclis üyelerine kültür merkezini gezdirip, burada yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Meclis üyelerinin bir sonraki durağı geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Çok Amaçlı tesis içinde hizmete giren Seyhan Halk Pazarı oldu. Meclis üyeleri Halk Pazarı'nda satışa sunulan ürünleri incelerken Başkan Akay, burada da satışa sunulan Seyhan Belediyesi'nin ürettiği sıvı sabun, bulaşık ve çamaşır deterjanı ve diğer temizlik ürünleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Meclis üyeleri pandemi döneminde çok düşük maliyetlerle kurulan Kompost Tesisleri'nde de üretim sürecini inceledi. İŞKAD'la birlikte yürütülen "Gıdamı Koruyorum" projesi hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Akay, gıda işletmelerinin organik atıklarının toplanıp komposta dönüştürülerek, Aladağ ve Kozan'daki orman yangınlarında zarar gören tarım alanlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

Başkan Akay ve meclis üyeleri, eylül ayı sonuna doğru hizmete girecek olan Seyhan Belediyesi'nin projelendirdiği, SASA Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan kreşte süren çalışmaları da yerinde inceledi. Meclis üyelerinin son durağı ise Yeşilyuva Bilgi Evi oldu. Başkan Akay ve meclis üyeleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışıp, sunulan olanaklardan yararlanan öğrencilerle sohbet etti. Eğitimin önemine işaret eden Başkan Akay, Bilgi Evlerinde gençlere sunulan hizmetleri meclis üyelerine aktardı. - ADANA

Organik atıklar gübre oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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