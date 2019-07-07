Organik arıcılık Yalova'da gelişiyor

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "Yalova İli Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Organik Arıcılık Projesinin uygulandığı Çınarcık ilçesine bağlı Güllük köyü Hasanbaba bölgesindeki arı yetiştiricilerini ziyaret ederek, projeyle ilgili incelemelerde bulundu.

Yalova Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman ve Çınarcık İlçe Müdürü Hakan Demirhan'la birlikte florasıyla zengin Güllük Hasanbaba bölgesinde uygulanan Organik Arıcılık Projesini yerinde inceleyen Suat Parıldar, Arıcılar Birliği Üyesi ve Halk Eğitim Merkezinde arıcılık eğitmenliği yapan Organik Arıcı Ziraat Mühendisi Mürşit Korkut'tan bilgiler aldı.

Yalova'da organik tarımın geliştirilmesi amacıyla; organik arıcılık ve organik bal üretiminin yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı ve istihdamı geliştirme hedefiyle hazırlanan ve Bakanlığımızca onaylanan, aynı zamanda ülkemizde kestane balı için uygulanan ilk organik arıcılık projesi olmasıyla öne çıkan ve İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılında hazırlanarak 2018 yılı Nisan ayında hayata geçirilen üç yıl süreli "Yalova İli Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Arıcılar Birliği üyesi 10 arı yetiştiricisine 2018 ve 2019 yıllarında 600 arılı kovan, organik toz ve sıvı ilaçlar ile uygulama aparatları dağıtıldı. Ayrıca arıcılara ekolojik dengenin korunması, üretimden kaynaklanan her türlü kirliliğin önüne geçilmesi, kullanılmakta olan sentetik ve kimyasal girdilerin üretimdeki paylarının azaltılarak biyolojik çeşitliliğe katkı sağlanması konularında bilgiler verildi.

Bakanlığın 175 bin 600 TL kaynak sağladığı 2018 - 2020 yılları arasında üç yıl süreli olarak uygulanacak projeyle hedef kitlenin organik arıcılık konusunda bilgi ve birikimlerinin artırılması, arı ve koloni sağlığı konusunda kültürel önlemlerle birlikte biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, arıcılarımızın gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Proje Arı ürünlerinin kolay pazarlanmasına katkı sağlayarak gelir seviyesinde ve istihdamda artışın yanında diğer üreticiler için de bir rol model oluşturacak, üretimin yerinde kontrolü sağlanarak tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişme imkanları artırılacak.

Proje sonucunda Yalova'da üretilen organik kestane balının ülke çapında tanıtımına da katkı sağlanmış olacak. - YALOVA

Kaynak: İHA