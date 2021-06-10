ORGANICS by Red Bull, ferahlatan 5 farklı lezzetle raflarda
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ORGANICS by Red Bull, ferahlatan 5 farklı lezzetle raflarda

ORGANICS by Red Bull, ferahlatan 5 farklı lezzetle raflarda
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Red Bull, Türkiye'nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull'u tüketicinin beğenisine sunuyor.

Red Bull, Türkiye'nin ilk organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull'u tüketicinin beğenisine sunuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull, yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edilen içerikleri dikkati çekici lezzetlerle harmanladığı organik içecek serisi ORGANICS by Red Bull'u yeni tat ve ferahlık arayışı içinde olan tüketicilerle buluşturuyor. Hem teneke kutu hem de cam şişe seçeneğiyle sunulan ORGANICS by Red Bull ürünlerinde; Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate çeşitleriyle her farklı beklentideki müşteriye hitap edecek lezzetler bulunuyor.

ORGANICS by Red Bull Simply Cola, ORGANICS by Red Bull Tonic Water,ORGANICS by Red Bull Bitter Lemon; ORGANICS by Red Bull Ginger Ale, ORGANICS by Red Bull Viva Mate çeşitleri tüketiciye hitap ederken ORGANICS by Red Bull ürünleri, yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edilen bitki özlerinden üretiliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı ORGANICS by Red Bull ürünleri, hayatın tadını olması gerektiği gibi çıkarmak isteyen tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Lezzetli ve ferahlatıcı içecekler, haziran ayı itibarıyla seçkin satış noktalarında yerini alarak, tüketicileri doğadaki özgünlüğü ve kendi yeteneğini keşfetmeye davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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